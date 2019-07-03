Сухум, 3 июля, 2019, 23:14 — ИА Регнум. В Абхазии продолжается регистрация партий и инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в президенты республики. Новыми инициативными группами стали группы по выдвижению кандидатов Шамиля Адзынба и Артура Анкваб, сообщает ИА Апсныпресс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Ранее зарегистрировались партии «Акзаара» и «Единая Абхазия», «Амцахара», а также инициативные группы по выдвижению Алмаса Джапуа, Астамура Какалия, Астамура Отырба и Астамура Тарба. Регистрация инициативных групп и партий продолжится до 15 июля.

Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа.