Цхинвал, 3 июля, 2019, 23:10 — ИА Регнум. Из 35 претендентов конкурсный отбор на целевые места в вузы МВД России прошли 22 человека. Курсанты будут учиться на очной форме 5 лет и получат образование по таким специальностям, как «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Компьютерная безопасность», «Специальные радиотехнические системы», «Информационная безопасность телекоммуникационных систем и «Экономическая безопасность», сообщает ИА «Рес».

Mvd.ru 43-й выпуск молодых специалистов Нижегородской академии МВД России

Для абитуриентов Южной Осетии целевые места выделили Нижегородская академия МВД России, Волгоградская академия МВД России, Воронежский институт МВД России, Орловский Юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова и Ростовский юридический институт МВД России.

«Курсанты будут на полном государственном обеспечении. Согласно заключенным контрактам, после завершения обучения они вернутся и продолжат службу в органах внутренних дел республики», — отметил начальник Управления по работе с личным составом МВД Южной Осетии Созыр Джиоев.