Ростов-на-Дону, 3 июля, 2019, 23:02 — ИА Регнум. Депутаты донского парламента пытаются упразднить институт сити-менеджеров в Ростовской области и вернуть прямые выборы глав муниципалитетов. Соответствующий законопроект внесли в Законодательное собрание Ростовской области депутаты во главе с Сергеем Косиновым («Справедливая Россия»), передает ИА REGNUM.

Zsro.ru Законодательное собрание Ростовской области

«Внёс законопроект о прямых выборах глав администраций городов и районов. Очередное заседание Законодательного собрания Ростовской области состоится 25 июля. Посмотрим, что скажут в заключение. Просто интересно, учтут ли мнение полпреда президента РФ в ЮФО [Владимир Устинов]. Он, как я понимаю, нас поддерживает в этом вопросе», — написал на своей странице в Facebook народный избранник.

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Комментаторы поддержали инициативу и указали на необходимо устранить грубейшее нарушение конституционного права граждан избирать и быть избранными.

Напомним, что в конце июня полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов заявил, что не видит положительного эффекта от института сити-менеджера в Ростове-на-Дону.

«Забрать у миллионного города законно избранного главу — я считаю, что это не очень правильное решение, далеко не правильное. Это самый большой город у нас в области, и он не такой простой», — сказал он.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, что с 2014 года в Ростове-на-Дону была упразднена выборная должность мэра. Вместо этого главу администрации города (сити-менеджера) утверждали по итогам конкурса. За это время работа градоначальников (а их было двое) была малоэффективна.

В 2017 году представители оппозиционных партий тщетно пытались вернуть прямые выборы глав муниципалитетов.

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