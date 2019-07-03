Москва, 3 июля, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Российские конструкторы закончили научно-исследовательские работы по перспективному ударному вертолёту, способному летать со скоростью до 500 км/ч, сообщает 3 июля ТАСС со ссылкой на холдинг «Вертолеты России».

Russianhelicopters.aero Андрей Богинский

По утверждению гендиректора консорциума «Вертолеты России» Андрея Богинского, сейчас вопрос создания вертолёта нового типа находится в стадии ожидания решения о переходе к этапу производства опытных машин.

Сообщается, что новый вертолёт будет выполнен по классической схеме. Его разработка поручена специалистам КБ имени Миля. При этом не исключено, что Минобороны может внести в этот процесс свои коррективы и учтёт предложение КБ имени Камова о машине соосной схемы.

По предварительным оценкам, перспективный скоростной вертолет, разработанный в рамках новой концепции, может пойти в серийное производство в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные работы давно ведутся в США. На данный момент ряд корпораций уже представили опытные машины.