Эс-Сувайда, Сирия, 3 июля, 2019, 22:49 — ИА Регнум. В Сирийской провинции Эс-Сувайда совершен теракт, есть погибшие и пострадавшие, 3 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Известно, что в результате взрыва в Эс-Сувайде погибли четверо человек. Точное число раненых не сообщается.

По информации сирийских СМИ, бомба была заложена террористами в мотоцикл, который взорвался на людной улице.

Читайте также: В Сирии совершен новый теракт