Москва, 3 июля, 2019, 22:43 — ИА Регнум. Молдавия вернется к работе на площадке СНГ, взаимодействие в рамках которой было заморожено прежними олигархическими властями республики. Об этом заявила спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаная в Москве на Международном форуме «Развитие парламентаризма», пережидает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Прежние власти блокировали участие Молдавии на таких важных площадках, как Межпарламентская ассамблея СНГ, но сейчас мы твердо намерены вернуться. В наше время интенсивных международных контактов и развития глобального общества трудно переоценить значение межпарламентского взаимодействия», — сказала молдавский спикер.

Она отметила беспрецедентность нынешней правящей коалиции в Молдавии — в нее вошли партии, придерживающиеся разных политических взглядов, чтобы сместить олигархический режим, который за несколько лет разрушил отношения как на Востоке, так и на Западе.

«Наш опыт показывает, что даже при сегодняшнем мировом геополитическом раскладе всегда есть место для диалога, и возможно достижение консенсуса даже между силами, традиционно придерживающихся разных политических взглядов», — сказала она.

Гречаная добавила, что Молдавия «показала миру уникальный пример — совпадения интересов и сотрудничества геополитических и региональных игроков — России, ЕС и США — ради блага и развития отдельно взятой страны».

Теперь Молдавия, по ее словам, может проводить «по-настоящему взвешенную внешнюю политику, основанную на сотрудничестве, как с Западом, так и с Востоком».