Москва, 3 июля, 2019, 22:31 — ИА Регнум. Ситуация в Донбассе будет на повестке предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Об этом 3 июля сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Kremlin.ru Владимир Путин и папа римский Франциск

По его словам, стороны, в частности, обсудят реализацию в Донбассе гуманитарных проектов по линии Римско-католической церкви.

Также будет обсуждаться ситуация в Сирии, в том числе вопрос скорейшего создания гражданской инфраструктуры для оказания гуманитарной помощи жителям страны. Будет затронута тема восстановления и сохранения христианских святынь на территории Сирии.

Путин и папа Франциск обсудят и другие вопросы международной повестки. Как отметил Ушаков, Москва и Ватикан близки в позициях по целому ряду важных вопросов, включая борьбу с терроризмом и отстаивание общих гуманистических ценностей, а также защиту христиан в охваченных конфликтами регионах.

Напомним, президент России 4 июля совершит официальный визит в Италию и Ватикан. В ходе поездки Владимир Путин, в частности, проведёт встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и папой Римским Франциском, а также примет участие в российско-итальянском форуме гражданских обществ.