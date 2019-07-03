Нижний Новгород, 3 июля, 2019, 22:31 — ИА Регнум. Организованная преступная группа, занимавшаяся хищением нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов с помощью незаконных врезок, задержана в нижегородской области. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности России.

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Сообщается, что задержание ОПГ, занимающейся хищениями из нефтепродуктопроводов было произведено ещё в середине апреля 2019 года, но известно об этом стало только сейчас.

В ФСБ рассказали, что 17 апреля было произведено силовое задержание с поличным членов этнической ОПГ сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области. Уточняется, что данная этническая ОПГ специализировалась на хищениях нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов путём криминальных врезок.

К примеру, в период с 12 по 17 апреля злоумышленники похитили бензин из магистрального нефтепродуктопровода.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России («Кража»).

Примечательно, что одним из организаторов данной ОПГ является гражданин Российской Федерации который был ранее неоднократно судим за систематическое хищение дизельного топлива из магистральных нефтепродуктопроводов.