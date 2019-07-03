Лондон, 3 июля, 2019, 22:08 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снова уверенно растут после резкого однодневного спада, 3 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла на $1,47 (2,36%), до $63,87 за баррель. Нефть WTI выросла на $1,06 (1,88%), до $57,31 за баррель.

«Вчера у нас была довольно резкая коррекция, поэтому мы ожидали рост… Однако рынок обеспокоен потенциалом роста спроса на нефть» , — сообщил представитель Petromatrix consulting Оливье Якоб.

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