Кишинёв, 3 июля, 2019, 22:04 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон предлагает, чтобы Партия социалистов и блок ACUM, создавшие временную коалицию для отстранения от власти олигарха Владимира Плахотнюка, подписали полноценное соглашения и остались у власти на весь четырехлетний парламентский мандат. Об этом Додон заявил в интервью молдавскому изданию Cotidianul.

Kremlin.ru Игорь Додон

По его словам, партии вполне способны договориться по списку законопроектов, которые должны быть приняты в обязательном порядке. Другой частью договоренности, по его мнению, может стать обязательство не создавать коалицию с другими партиями и договориться о взаимовыгодной форме участия в местных выборах.

Опыт деолигархизации, проводимой коалицией, по его словам, оказался успешным и должен быть продолжен.