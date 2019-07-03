Москва, 3 июля, 2019, 22:03 — ИА Регнум. Для обсуждения вопроса об освобождении украинских моряков, арестованных за участие в провокации в Керченском проливе, Киев должен обозначить свою позицию, ответив на направленную ему ноту, заявил 3 июля замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Если украинская позиция будет пересмотрена, они должны будут прислать новый ответ», — пояснил российский дипломат.

Напомним, 25 июня Министерство иностранных дел России направило Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноты, в тексте которых были перечислены варианты освобождения украинских моряков-провокаторов в рамках российского законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года два артиллерийских бронекатера и вооружённый буксир BMC Украины вторглись в российские территориальные воды недалеко от Керченского пролива. Они игнорировали запросы и требования российской погранслужбы и поэтому для их задержания пришлось применить оружие. Все три корабля, члены их экипажей и два сотрудника СБУ были задержаны за нарушение госграницы РФ.