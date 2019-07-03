Москва, 3 июля, 2019, 22:01 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования главнокомандующему Военно-морским флотом России адмиралу Николаю Евменову в связи с гибелью моряков в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«Болью в моем сердце отозвалась весть о пожаре, произошедшем 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах, в результате которого погибло 14 моряков. Примите мои искренние соболезнования», — приводит слова предстоятеля РПЦ пресс-служба Московского патриархата.

Патриарх выразил уверенность, что руководство ВМФ «сделает всё возможное, чтобы воздать должное самоотверженному подвигу моряков-подводников, жертвенно служивших Отечеству и исполнивших свой долг до конца».

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля в результате пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате в российских территориальных водах погибли 14 моряков. Минобороны сегодня обнародовало имена и звания погибших.