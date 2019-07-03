Москва, 3 июля, 2019, 21:45 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял отставку главы Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Ивана Валентика. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба правительства.

Mnr.gov.ru Иван Валентик

«Освободить Валентика Ивана Владимировича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителя Федерального агентства лесного хозяйства по его просьбе», — говорится в обнародованном документе.

Напомним, в конце июня стало известно, что Иван Валентик подал заявление об уходе с поста главы Рослесхоза в связи с переходом на другую работу. Должность руководителя федерального агентства он занимал с октября 2014 года.