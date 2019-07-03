Бенгази, Ливия, 3 июля, 2019, 21:30 — ИА Регнум. «Ливийская национальная армия» (ЛНА) Халифы Хафтара требует от ООН расследовать бомбардировку центра беженцев на окраине Триполи, жертвами которой стали более 40 человек, 3 июля передает агентство Associated Press.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливия

«Эта операция является террористической… Мы нацелены на законные цели в Триполи» , — заявил представитель ЛНА Ахмед аль-Месмари.

Ранее «международно признанное» правительство Фаиза Сараджа объявило ЛНА виновной в бомбардировке центра мигрантов.

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