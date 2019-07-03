Гонконг, Китай, 3 июля, 2019, 21:15 — ИА Регнум. Полиция Гонконга отчиталась об аресте 12 участников массовых беспорядков, 3 июля передает агентство Associated Press.

Studio incendo Беспорядки в Гонконге

Части арестованных уже предъявлены обвинения — в частности, в незаконном хранении оружия и нападении на сотрудников полиции.

Демонстранты были арестованы за участие в беспорядках 1 июля, однако до штурма протестующими Законодательного совета.

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