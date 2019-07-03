Ижевск, 3 июля, 2019, 21:13 — ИА Регнум. В четырёх районах Удмуртии зафиксирован массовый мор пчёл. Об этом ИА REGNUM сообщили в главном управлении ветеринарии республики.

Пасека

В частности, ведомство обеспокоено ситуацией на пасеках Вавожского, Малопургинского, Воткинского и Шарканского районов.

В настоящее время начато обследование пасек, где фиксируется гибель насекомых. Во время обследований будут отбираться пробы для исключения инфекционных и инвазионных заболеваний. Также будет проводится мониторинг лабораторий, которые имеют аттестацию и аккредитацию на проведение токсикологических исследований с целью выявления в патологическом материале остатков гербицидов и пестицидов.

Владельцев пасек просят немедленно сообщать в управление о всех случаях массового падежа (внезапного заболевания) пчел или их необычном поведении.

Об аналогичной ситуации главе Татарии Рустаму Минниханову доложил глава минсельхоза республики Марат Ахметов. По его словам, от пчеловодов республики поступают жалобы о массовой гибели пчёл на пасеках.

«Причину связывают с химическими обработками посевов сельскохозяйственных культур», — сообщили в правительстве Татарии.

Министр отметил, что применение пестицидов регламентировано законодательством Российской Федерации в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Он призвал ответственно относится к данному требованию владельцев и руководителей хозяйств, а также заблаговременно предупреждать население и ветеринарные службы о предстоящих обработках полей.

Причём о массовой гибели пчёл в деревне Средний Алат Высокогорского района сообщалось еще в двадцатых числах июня. Район граничит с Марий Эл. Местные жители считают причиной обработку соседних полей гербицидами.

ИА REGNUM напоминает, Татария и Удмуртия являются соседними регионами. Кизнерский район граничит с Татарией и Кировской областью, а также с Вавожским и Граховским районами республики. На юго-западе граница Кизнерского района с Татарией проходит по реке Вятка.