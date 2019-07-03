США делают из Украины мужлана против России – Франц Клинцевич
Москва, 3 июля, 2019, 21:03 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский уже получил инструкцию от высокопоставленных представителей США, считает член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Об этом он заявил 3 июля в эфире телепрограммы «Время покажет» на Первом канале.
Единственным препятствием для этого, по мнению Клинцевича, остается тот факт, что на Украине до сих пор на 100% не прерваны экономические связи с Россией.
По его мнению, через два года на Украине, возможно, осознают всю ситуацию, но будет поздно что-то исправить.
Политик также отметил, что на данный момент Зеленский находится в неустойчивом положении, ему необходимо выиграть предстоящие выборы в Верховную раду. А пока он «многие вещи не контролирует».
Напомним, что Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины и на прошедших выборах набрал 73% голосов.