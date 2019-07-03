Москва, 3 июля, 2019, 21:03 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский уже получил инструкцию от высокопоставленных представителей США, считает член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Об этом он заявил 3 июля в эфире телепрограммы «Время покажет» на Первом канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война на Украине

«Где-то год назад я приводил свою некую теорию по поводу того, что Украину используют до конца, выжмут, а потом бросят и скажут: «Ну, раз вы братья — берите». Но в этот раз я понял: они Украину не бросят, а выжмут и будут использовать. Это просто превратится в ад, жизнь простых людей на Украине. Это будет что-то несуразное», — полагает политик.

Единственным препятствием для этого, по мнению Клинцевича, остается тот факт, что на Украине до сих пор на 100% не прерваны экономические связи с Россией.

«Украина сегодня начинает демонстрировать свою самостоятельность и независимость перед Европой, и я бы эту независимость приветствовал. Но цель какая? И в данном случае, когда мы видим, что сегодня очень недовольны, в том числе передовые европейские страны, политикой Соединенных Штатов, зная, что под полным управлением Украина находится здесь. Тут из дитяти вырастет такой мужлан, и этот мужлан направлен только против нас. Сегодня вся эта работа направлена против России», — заявил Клинцевич.

По его мнению, через два года на Украине, возможно, осознают всю ситуацию, но будет поздно что-то исправить.

Политик также отметил, что на данный момент Зеленский находится в неустойчивом положении, ему необходимо выиграть предстоящие выборы в Верховную раду. А пока он «многие вещи не контролирует».

Напомним, что Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины и на прошедших выборах набрал 73% голосов.