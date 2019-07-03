Хартум, 3 июля, 2019, 20:41 — ИА Регнум. Оппозиция Судана согласилась на переговоры с военными о составе и руководстве «переходного совета», 3 июля передает агентство Reuters.

Nina R Судан

Альянс «Сил свободы и перемен» заявил, что «переговоры должны касаться только председательства в суверенном совете» и «сроки переговоров должны составлять 72 часа».

Отмечается, что согласие о переговорах принято после просьбы медиаторов от Африканского союза и Эфиопии.

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