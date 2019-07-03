Тольятти, Самарская область, 3 июля, 2019, 20:35 — ИА Регнум. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне прибыл в Нижний Новгород для участия во Всероссийском форуме «Производительность 360». Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Lada.ru Сборочный цех АвтоВАЗ

Азаров провёл встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Главы областей обсудили ситуацию, сложившуюся в связи с остановкой производства АвтоВАЗа в Ижевске и Тольятти.

«Главы регионов подключатся к урегулированию вопроса», — отметили в департаменте.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне стало известно, что с 3 июля тольяттинский автопроизводитель АвтоВАЗ остановит производство на всех сборочных линиях в Ижевске и Тольятти на неопределенный срок.

«Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент» (Нижний Новгород)», — пояснили в компании.

В пресс-службе предприятия «Завод Автокомпонент», в свою очередь, заявили, что причиной прекращения поставок компонентов стали разногласия по ценам на комплектующие, которые на сегодняшний день не позволяют покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер АвтоВАЗа. По словам представителя завода, переговоры по этому вопросу ведутся с октября 2018 года, однако пока не дали результата.

В обеих компаниях заверили, что делают всё возможное для восстановления работы производства в ближайшее время.