Рим, 3 июля, 2019, 20:31 — ИА Регнум. На итальянском туристическом острове Стромболи, который расположен в Тирренском море, вблизи Сицилии, началось интенсивное извержение одноименного вулкана. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает агентство АНСА.

Николай Ярошенко. Извержение вулкана. 1898

По словам очевидцев, сперва раздался мощнейший взрыв, после которого вулкан начал извергать клубы пепла. Затем по склонам вулкана начала стекать лава. Вскоре остров накрыл град камней и вулканического шлака. Среди туристов началась паника.

Стоит отметить, что остров Стромболи является туристической достопримечательностью. Очень часто туристы в составе организованных групп совершают пешее восхождение на вершину вулкана для наблюдения его деятельности. Известно, что вулкан Стромболи постоянно активен. При этом на острове есть постоянное население численностью от 400 до 850 человек.

Вулкан Стромболи довольно необычен. По сути, он постоянно извергается на протяжении последних 20 тыс. лет. Этот тип, именуемый стромболианским, характеризуется малыми и умеренными взрывами на вершине кратера с интервалом от нескольких минут до 1 часа (в среднем 15−20 мин). Как правило, извержение приводит к короткому, длящемуся на протяжении нескольких секунд, выбросу вулканических бомб на высоту от нескольких десятков до сотен метров, а также пепла и газов. Однако бывают и более интенсивные извержения, как, например, сегодня.