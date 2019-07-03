Москва, 3 июля, 2019, 20:15 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации может получить полномочия по регулированию сбора, переработки и оборота дикорастущих грибов, ягод и орехов. Об этом сказано в соответствующем проекте постановления правительства России.

Аркадий Пластов. Летом. Грибы. 1953 — 1954

В проекте постановления предлагается наделить Минсельхоз полномочиями по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок, а также переработке и обороту лекарственных растений.

В пояснительной записке к проекту постановления сказано, что дикорастущие ресурсы пользуются высоким спросом, а их переработка и оборот являются экономически и социально значимой отраслью. Авторы проекта уверены, что данная отрасль обладает значительным потенциалом роста.

Собственно, Минсельхоз и просит правительство наделить его соответствующими полномочиями по регулированию отрасли для её дальнейшего развития.

Что именно вкладывается в понятие «регулирование», в данном проекте пока не уточняется.