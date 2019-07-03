Москва, 3 июля, 2019, 20:15 — ИА Регнум. Ремонт улично-дорожной сети в Москве обходится порой дороже укладки тротуаров плиткой. Соответствующие сведения можно найти, изучив информацию, размещенную в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лодка

В Восточном административном округе (ВАО) Москвы закупку плитки из цемента, бетона или искусственного камня проводят с начальной (максимальной) ценой (НМЦК) в 1,3 тыс. рублей за квадратный метр. Такая сумма фигурирует в нескольких закупках, которые проводятся в настоящий момент.

Однако в данном случае речь идёт о товаре, который ещё только предстоит уложить на московские улицы. Что касается работ, то начальную стоимость благоустройства одного квадратного метра тротуаров и дворовых территорий в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) столицы оценили в 891,78 рублей, а погонного метра бордюра — в 1369,67 рублей.

Сложнее дела обстоят с ремонтом дорожной сети. Из технического задания госзакупки ремонта тротуаров и дорог на юго-востоке столицы следует, что даже на одном участке и в одном тендере стоимость данных работ может кратно изменяться в зависимости от их характера. НМЦК ремонта квадратного метра дорожного покрытия оценено от 1102,83 до 1588,17 рублей в зависимости от адреса. Начальная стоимость ремонта газона, который также входит в дорожно-уличную сеть, оценён в 372,85 рублей за квадратный метр.

Следует учесть, что стоимость ремонта дорожной сети выше стоимости укладки в связи с тем, что асфальт входит в сопутствующие расходы подрядчика. В то же время ремонт квадратного метра асфальтированного тротуара превышает стоимость укладки плитки почти в два раза и не намного ниже совокупной стоимости бетонных плит и их укладки «с нуля».

В то же время в Южном административном округе (ЮАО) Москвы в 2018 году начальную стоимость укладки брусчатки на месте демонтированных объектов оценили в более чем 4,6 млн рублей на территории в две тысячи квадратных метров. Таким образом, начальная стоимость за укладку одного квадратного метра бетонных плит составляет около 2,3 тыс. рублей.