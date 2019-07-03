Москва, 3 июля, 2019, 19:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области». Об этом 3 июля сообщает пресс-служба Кремля.

Gorsovetnkz.ru Наводнение в Иркутской области

Согласно документу, правительству России поручено обеспечить выделение из федерального бюджета средств на капитальный ремонт повреждённого жилья и определить порядок их выделения.

Гражданам, чьи жилые помещения будут признаны непригодными для проживания в результате наводнения, должны быть выделены средства на строительство или приобретение нового жилья.

Бюджету Иркутской области будут предоставлены субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат на выплату процентов по кредитам и лизинговых платежей, а также оказание им поддержки в проведении работ по восстановлению посевных площадей.

Также правительству поручено обеспечить скорейшее восстановление повреждённых дорог и мостов, предусмотрев при необходимости выделение из федерального бюджета субсидий или дотаций бюджету Иркутской области.

Правительство совместно с Банком России и государственными внебюджетными фондами также должно разработать механизм безотлагательного осуществления социальных выплат гражданам.

Кроме этого, глава государства поручил обеспечить принятие исчерпывающих мер по недопущению роста цен на товары и услуги первой необходимости в пострадавших в результате наводнения районах.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин объявил наводнение на территории Иркутской области, жертвами которого стали по меньшей мере 20 человек, чрезвычайной ситуацией федерального характера. По распоряжению президента, к ликвидации последствия наводнения будут привлечены Вооружённые силы России.