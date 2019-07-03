Москва, 3 июля, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы России будет привлечены к ликвидации последствия наводнения в Иркутской области. Соответствующий указ подписал 3 июля президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Mil.ru

«Привлечь к ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с наводнением на территории Иркутской области, Вооружённые силы Российской Федерации, другие войска и воинские формирования», — говорится в документе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин объявил наводнение на территории Иркутской области, жертвами которого стали уже 20 человек, чрезвычайной ситуацией федерального характера.