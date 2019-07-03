Москва, 3 июля, 2019, 19:09 — ИА Регнум. Сегодня, 3 июля, в Москве состоялось итоговое заседание коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, на котором с докладом об итогах работы за 2018 год выступил глава ведомства Александр Козлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

В ходе своего выступления он напомнил, что в этом году (февраль 2019 г.) в полномочия министерства была добавлена Арктическая зона России, и уже к концу 2019 года Минвостокразвития должно разработать два документа — основы государственной политики и стратегию развития Арктики.

«В первом документе будут содержаться общие подходы и принципы. Во втором непосредственная стратегия, где будут сформулированы очень четкие цели — измеримые и понятные. Стратегия обязана ответить на все вопросы в Арктике, включая социальные. В Арктической зоне проживает 2,5 млн человек… Наша задача добиться повышения качества жизни людей в Арктике. Для этого мы совместно с губернаторами проанализируем, насколько мероприятия, предусмотренные национальными проектами позволяют достичь результатов», — пояснил министр.

Напомним, что 25 июня 2019 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече сенаторов с Александром Козловым подвергла критике деятельность Минвостокразвития и обратила внимание на то, что в нашей стране до сих пор нет базового закона о развитии Арктической зоны.