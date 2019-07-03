Махачкала, 3 июля, 2019, 18:25 — ИА Регнум. Повышение надежности электроснабжения в 41 районе Дагестана станет возможным в 2019 году благодаря поддержке компании «Россети Северный Кавказ». Планируется отремонтировать более 4,6 тыс. км воздушных линий, 1543 трансформаторных пунктов и 99 подстанций. Об этом было сказано в ходе встречи главы республики Владимира Васильева с генеральным директором «Россети Северный Кавказ» Виталием Ивановым, сообщили ИА REGNUM 3 июля в пресс-службе руководителя Дагестана.

E-dag.ru Владимир Васильев встретился с генеральным директором «Россети Северный Кавказ» Виталием Ивановым

Стороны обсудили состояние и перспективы развития электросетевого комплекса республики, а также реализацию инвестиционной программы ПАО «Россети», направленной на повышение устойчивости энергоснабжения потребителей региона.

«Ситуация с энергообеспечением у нас в республике весьма сложная. Поэтому мы признательны за то, что за время Вашей работы уже во второй раз мы встречаемся, с тем чтобы продвинуться в решении практических задач», — обратился глава субъекта к Виталию Иванову.

Гендиректор компании «Россети Северный Кавказ» рассказал, что совокупный объем поддержки по повышению надежности энергоснабжения в 2019 году составит порядка 1,8 — 1,9 млрд рублей. Он предупредил, что, возможно, объемы поддержки распределятся по региону неравномерно, поскольку специалисты прежде всего будут обращать внимание на наиболее уязвимые участки.

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Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая встреча Владимира Васильева и Виталия Иванова состоялась в начале июня на полях международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Стороны тогда заключили 10-летнее соглашение, которое даст возможность реализовать в Дагестане проекты по оздоровлению электроэнергетики, снижению потерь в электросетевом комплексе, а также позволит сдерживать рост тарифов на электроэнергию.

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