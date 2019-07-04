Москва, 4 июля, 2019, 03:42 — ИА Регнум. Минувшая встреча G20 в Осаке существенно отличалась от мероприятий того же формата в предыдущие годы. Почему нынешний саммит «Двадцатки» демонстрирует отсутствие единой повестки и важность двусторонних встреч, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Kremlin.ru Саммит «Большой двадцатки» в Осаке

Диктат, который пытались применять под видом единства стратегии для всех участников G20 американские и великобританские геополитические воротилы, сменился теперь калейдоскопом частных сделок лидеров стран. Попытка вести весь мир в сторону американских интересов очевидно не принесла запланированного результата, и теперь государства переходят, как показывает опыт саммита, к более здравым отношениям. преследующим тактическую выгоду. Из этих тактических взаимодействий и будет во многом складываться стратегия каждого из крупных игроков.

Геополитика распадается на блоки и сферы влияния не потому, что этого кому-то непременно захотелось: такова объективная тенденция, которая сменила не устроившую никого глобализацию. И хотя США продолжают попытки предложить сделку то России, то Китаю с целью стравить их же между собою, из этого торга ничего не выходит. Для России в этом отношении важно, что стратегия изоляции, взятая на вооружение ее недругами последние 5 лет, очевидным образом провалилась, а постсоветская интеграция набирает силу.

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «"Двадцатка» в Осаке: почему двусторонние форматы актуальней самого саммита».