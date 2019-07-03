Чебоксары, 3 июля, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал сегодня, 3 июля, президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Mvd.ru Сергей Неяскин

Генерал-майор полиции Сергей Неяскин, три года занимавший должность министра внутренних дел по Чувашии, освобождён от должности. Напомним, слухи о том, что он уходит в отставку, поползли ещё в мае 2019 года — после пожара на учебно-тренировочной базе отряда спецназа «Гром» в чебоксарском Заволжье. Возгорание произошло 2 мая, база сгорела полностью. Происшествие примечательно не только тем, что произошло на объекте, охраняемом от гражданских лиц. По данным местных СМИ, в тот момент там якобы находился сын главного полицейского Чувашии Сергея Неяскина — Дмитрий Неяскин, который в феврале 2019 года стал заместителем министра юстиции Чувашии. Через некоторое время стало известно, что Сергей Неяскин написал рапорт об отставке и ушёл в отпуск.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года Сергей Неяскин был награждён медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». Он был удостоен награды «за вклад в обеспечение законности и правопорядка». Неяскин был назначен на должность министра в апреле 2016 года.

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