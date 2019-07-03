Киев, 3 июля, 2019, 18:10 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский направил президенту Белоруссии Александру Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Белоруссии, в которой подчеркнул, что Киеву всегда будут важны добрососедские отношения с Минском. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает «Белта».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Зеленский пишет, что народны Украины и Белоруссии всегда связывали «взаимовыгодные добрососедские и партнерские отношения». Украина, по словам Зеленского, всегда будет придавать приоритетное значение дальнейшему развитию и укреплению отношений с Белоруссией.

«Уверен, что этому буду способствовать наши совместные усилия и конструктивный политический диалог, в том числе во время II Форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года», — сказано в поздравительной телеграмме Зеленского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Зеленский направил Лукашенко приглашение принять участие во втором форуме регионов Украины и Белоруссии, который должен пройти осенью 2019 года в Житомире.

Напомним, что после начала войны в Донбассе и возвращения Крыма в состав России, Украина заявила, что якобы воюет с Российской Федерацией. Киев начал вводить санкции против Москвы и получил в ответ довольно жесткие экономические рестрикции. Однако Украина нуждается в большом количестве товаров, которые ей поставить может только России. Торговля этими товарами, в частности нефтепродуктами, осуществляется через Белоруссию.