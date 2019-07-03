Киев, 3 июля, 2019, 18:00 — ИА Регнум. Предвыборная делегация ПАСЕ досрочно прекратила свою работу, связанную с проведением досрочных парламентских выборов, на Украине.

Adrian Grycuk Зал заседания ПАСЕ

Соответствующее заявление обнародовано сегодня, 3 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что делегация ПАСЕ находилась в Киеве для оценки предвыборной ситуации, однако решила прекратить свою деятельность досрочно, поскольку в письме от 2 июля глава Верховной рады Андрей Парубий сообщил президенту ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, что украинский парламент отозвал свое приглашение для наблюдения за досрочными выборами.

В сообщении отмечается, что в состав делегации ПАСЕ входили представители Нидерландов, Польши, Сан-Марино и Азербайджана.

Сегодня же обнародовано заявление главы ПАСЕ по поводу демарша Киева, в котором отмечается, что Украина, как член Совета Европы, находится под процедурой мониторинга Ассамблеи и у нее есть обязательства, а не права, предложить Ассамблее наблюдать за президентскими и парламентскими выборам.

Эксперты уже заявили, что отсутствие делегации ПАСЕ на украинских выборах, по сути, означает низкий уровень легитимности этих выборов.

«Нужны жесткие санкции в отношении ПАСЕ, но мы не можем сделать ничего жесткого. Мы можем сделать только хуже для себя, сами себя изолировать и ухудшить наши международные позиции. ПАСЕ может принимать участие на выборах в Украине, в качестве наблюдателей, но на условиях, что там не будут присутствовать представители из РФ», — отметил политолог Руслан Бортник.

Политолог Владимир Фесенко призвал Киев «проявлять гибкость» в ситуации, связанной с выборами.

«Отказ принимать делегацию ПАСЕ — это конфликт, который может создавать проблемы. Мы можем продумать ряд других жестких действий по отношению к ПАСЕ. Ставить условия относительно недопустимости участия в работе депутатов от Крыма, также принципиальное условие по Крыму. Если эти условия не будут выполняться, мы можем сделать то же самое, что и россияне, — приостановить выплату взноса в ПАСЕ. Над этим нужно подумать, это такая деликатная вещь, но при этом — это один из вариантов жесткого реагирования на новую ситуацию в Парламентской ассамблее», — отмечает эксперт в комментарии для «Комментариев».

ИА REGNUM напоминает, что решение об отзыве приглашения на выборы для наблюдателей ПАСЕ принял спикер Верховной рады Андрей Парубий. Тут уже есть конфликт интересов, поскольку Парубий является одним из ближайшим соратников экс-президента Порошенко и идет на парламентские выборы в составе партии Порошенко, которая в настоящий момент балансирует на грани прохода в Раду следующего созыва. При этом эксперты утверждают, что он вообще не имел права отправлять в ПАСЕ документ такого рода, поскольку за приглашение наблюдателей отвечает ЦИК Украины.