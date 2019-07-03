Вашингтон, 3 июля, 2019, 18:00 — ИА Регнум. Пожар, охвативший склад производящей виски компании Jim Beam, привёл к потере 45 тыс. бочек алкогольного напитка из кукурузы, сообщает 3 июля телеканал CВS.

Shadle Завод по производству Jim Beam

По данным телеканала, на сгоревшем в штате Кентукки складе уничтожено свыше семи миллионов литров виски.

Уточняется, что пожар случился сразу на двух складах сырья для кукурузного виски. Пожарным удалось потушить только один из горящих складов, а второй продолжает гореть до сих пор.

Стоит отметить, что причиной пожара называют молнию, ударившую в хранилище алкогольных напитков.