Мурманск, 3 июля, 2019, 18:00 — ИА Регнум. Трагедия в Баренцевом море внесла коррективы в работу правительства Мурманской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gov-murman.ru Андрей Чибис выразил соболезнования военному командованию, семьям и близким погибших моряков-подводников

Завтра, 4 июля, должна была состояться пресс-конференция врио губернатора Андрея Чибиса, посвященная итогам его 100-дневной работы на посту главы региона. Встречу с журналистами перенесли на 10 июля. Решение, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства, отчсти принято из-за трагического события на Северном флоте.

Добавим, что сегодня Андрей Чибис встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу, который прибыл в Североморск по поручению президента России Владимира Путина, чтобы заслушать доклады о причинах случившегося, а также оказать поддержку семьям погибших.

Чибис выразил глубокие соболезнования и готовность оказать всю возможную помощь военному командованию, семьям и близким погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море моряков-подводников.

Другие подробности встречи пока не сообщаются.

Ранее:

Детали гибели моряков не разглашаются из-за секретности — Песков

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков-подводников. В Североморске развернут штаб по расследованию причин трагедии. На месте работает в том числе полномочный представитель президента СЗФО Александр Гуцан.