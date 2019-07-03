Москва, 4 июля, 2019, 02:35 — ИА Регнум. Три приоритета, достижение которых позволит повысить конкурентоспособность российской экономики, выделил президент России Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском экономическом форуме. Почему при нынешнем подходе, царящем в кругах экономических экспертов, достичь указанных президентом целей не представляется возможным, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Айвазов.

Kremlin.ru «Россия — страна возможностей»

Для достижения трех поставленных президентом целей — увеличить достаток российских граждан, форсировать технологическое развитие и добиться благоприятной деловой обстановки — необходимо наконец преодолеть тот «шаманский» подход к экономике, который на протяжении многих лет исповедуют и, что более удручает, активно внедряют представители т.н. «либерального экономического блока».

С точки зрения этих людей, будь то глава ЦБ Эльвира Набиуллина или руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин, достаточно удерживать в неких пределах определенные показатели, вроде пресловутой инфляции, и рост экономики произойдет сам собой. Практика показывает, что это не так, и для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки застывший экономический рост, необходимо предпринять еще несколько важных шагов. Что же позволит российской экономике выйти из состояния стагнации?

Читайте статью Александра Айвазова «Нищета либеральных тезисов разбивается о настоящую экономику России».