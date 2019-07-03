Рим, 3 июля, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Еврокомиссия отказалась от намерения вводить санкции против Италии за нарушение бюджетных правил, передает Mediaset в среду, 3 июля.

Glyn Lowe PhotoWorks Еврокомиссия

Итальянские министры представили комиссарам план бюджета на 2019 и 2020 годы, в соответствие с которым финансовая стабильность нарушаться не будет, экономика будет расти, заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

Власти ЕС ранее выражали недовольство слишком большим дефицитом бюджета Италии и реализуемыми на фоне этого дефицита социальными мерами. Предполагалось, что Италию могут ждать многомиллиардные штрафы и утрата части полномочий правительства.

Власти Италии, в свою очередь, отмечали, что политика экономии, на которой настаивает ЕС, уже многократно доказала свою неэффективность, что в центре внимания должны быть не только финансовые показатели и что их собственная экономическая политика будет способствовать росту экономики.