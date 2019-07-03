Москва, 4 июля, 2019, 01:42 — ИА Регнум. План по взиманию налогов для пополнения бюджета РФ может усилить пессимизм предпринимателей по поводу перспектив развития собственного бизнеса в России. Что заставляет Минфин вводить плановые нормативы в, казалось бы, давно неплановой экономике, рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Госдума РФ приняла закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», из которого следует, что в 2019 году поступления в казну должны увеличится более чем на 205 млрд. руб. Причем мотивируется это увеличение тем, что уменьшаются поступления от нефтегазовой сферы российской экономики. Так что несырьевики закроют своими налогами то, что не удалось заработать сырьевикам.

При таком распределении усилий, которое предполагает Минфин, ждать существенной диверсификации доходов российской экономики, возможно, придется долго. Ведь прежде, чем получать доход от несырьевой сферы, неплохо бы ее сначала подрастить.

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «"Что хочется мне кушать»: за жор госкорпораций заплатит частный бизнес».