Махачкала, 3 июля, 2019, 18:14 — ИА Регнум. Директора водоснабжающей организации ООО «Прогресс» обвиняют в массовом отравлении жителей села Ленинаул Казбековского района Дагестана. Расследование уголовного дела завершено, для рассмотрения по существу оно передано в суд, сообщили ИА REGNUM 3 июля в пресс-службе Следственного комитета республики.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Установлено, что ООО «Прогресс» обеспечивало жителей села Ленинаул водоснабжением по соглашению, подписанному в 2017 году. В конце декабря 2018 года на окраине населённого пункта произошла авария на водопроводе, в результате чего в него проникли сточные воды и нечистоты.

«Обвиняемый в нарушение концессионного соглашения и санитарно-эпидемиологических правил не разработал рабочую программу производственного контроля качества воды, не согласовал его с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора и не принял своевременные меры по устранению аварии водопровода», — рассказали в СКР.

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Как сообщало ИА REGNUM , в период с 1 по 10 января с признаками отравления в медицинские учреждения обратились более 70 жителей села Ленинаул, большая часть из которых — несовершеннолетние. В состоянии легкой и средней степени тяжести, по данным регионального минздрава, были госпитализированы 11 человек, в том числе семеро детей в возрасте до 17 лет.