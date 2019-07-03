Калуга, 3 июля, 2019, 17:31 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 3 июля, сотрудники Госавтоинспекции отпраздновали 83-ю годовщину образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили 83-летие ГИБДД

Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных кoмиccapoв было утверждено «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP». Основными задачами службы, как и сегодня, был надзор за дорожным движением и обеспечение безопасности на дорогах.

В торжественном мероприятии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, начальник УМВД России по городу Калуге Вадим Мартынов, начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Алексей Москаленко, заместитель городского головы Юрий Моисеев, Уполномоченный по правам человека Юрий Зельников и сотрудники Госавтоинспекции.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, отличившимся сотрудникам были присвоены очередные звания. Более 30 сотрудников награждены за отличие в службе нагрудными знаками, почётными грамотами и ценными подарками.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил собравшихся с праздником: «Вы день и ночь находитесь на своём посту, и я благодарю всех собравшихся за вашу нелёгкую работу, благородный труд на благо общества. В правилах 1936 года фигурировали машины, извозчики и пешеходы, а сейчас на улицах помимо множества самых разных автомобилей появились совершенно новые транспортные средства, например электрические самокаты, скутеры. Это усложняет дорожную ситуацию и вашу работу, появляются вопросы для законодательного урегулирования».

Глава городского самоуправления Калуги отметил, что депутаты активно участвуют в комиссии по безопасности дорожного движения. Сейчас идет активная работа по превращению еще одной калужской улицы в пешеходную — Театральной улицы.