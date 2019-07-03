Киев, 3 июля, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Политический эксперт Остап Смук приветствовал углубление сотрудничества Украины и Канады в оборонном и военном-промышленном секторах. Соответствующее заявление Смук сделал 3 июля в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя итоги визита президента Владимира Зеленского в Канаду.

gov.ua Владимир Зеленский в Канаде

«Любую помощь в военной сфере от наших международных партнеров нужно принимать и пользоваться ею. Мы остаемся воюющей страной, несмотря на все заявления коллаборантов. Мы воюем, мы в состоянии войны, поэтому нам нужна военная помощь», — сказал Смук.

По его словам, визит Зеленского в Канаду был успешным.

«В целом поездка позитивная. Зеленский едет туда, где есть друзья Украины, где Украину рады приветствовать, видеть и сотрудничать с ней», — рассказал Смук.

Он считает, что более серьезные экономические соглашения Украина и Канада подпишут после завершения парламентских выборов и формирования нового Кабмина Украины.

«Президент не отвечает за экономическую политику государства. Наши международные партнеры ждут завершения выборов и формирования новой коалиции, нового кабинета министров и соответственно новой политики, которую будет вести это правительств. Уже потом будет подписание каких-то серьезных документов», — прогнозирует Смук.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля пресс-служба президента Зеленского проинформировала, что в Торонто глава украинского государства и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили дальнейшее сотрудничество государств в сфере безопасности и обороны.

В частности, Зеленский сообщил о договоренности в поставках Украине канадской бронетехники и открытии нового производства на украинской территории. Соглашение будет подписано в ближайшее время.

«Я думаю, мы можем откровенно об этом говорить: мы договорились о поставках бронетехники и о том, что будем развивать сотрудничество в этой сфере… Канада действительно является другом Украины. Она подтвердила это реальными шагами по поддержке нашей страны в санкционной политике против агрессии России, а также в сохранении суверенитета и защите территориальной целостности», — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что Киев заинтересован углубить сотрудничество с Канадой в военной сфере. Это касается, в частности, канадской военной тренировочной миссии UNIFIER, которая будет действовать в Украине до 2022 года.