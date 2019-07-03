Челябинск, 3 июля, 2019, 16:59 — ИА Регнум. В Челябинске будет благоустроена набережная озера Смолино. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

Еремеев Игорь Валерьевич Озеро Смолино. Челябинск

Слабосолёное озеро находится на территории Советского и Ленинского районов, является памятником природы. В ходе опроса горожан, который проводился на портале «Активный житель 74», граждане высказались за то, чтобы благоустроить набережную и создать в городе новое общественное пространство.

Благоустройство планируется провести за два-три года. На первый этап уже нашли средства. Администрация Ленинского района предусмотрела 8 млн рублей. Всего двухкилометровая единая набережная от жилого комплекса «Смолинский» до ДК «ЧТПЗ» потребует 35 млн рублей. Здесь появятся велосипедные дорожки, скамейки и качели.