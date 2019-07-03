Ереван, 3 июля, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Вопрос гонки вооружений в регионе нагорно-карабахского конфликта всегда находится в центре внимания внешнеполитического ведомства Армении, заявила сегодня, 3 июля, на брифинге пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, касаясь сообщений о том, что Азербайджан собирается закупить оружие у Франции.

mfa.am Анна Нагдалян

«Этот вопрос постоянно затрагивается как на двусторонних, так и многосторонних площадках», — сказала Анна Нагдалян.

Что касается конкретно этого случая, то Анна Нагдалян отметила, что вопрос сотрудничества Франции и Азербайджана в военно-промышленной сфере постоянно находится в центре внимания МИД Армении.

Она напомнила слова президента Франции, заявившего о том, что Франция — единственная страна, которая жестко следит за соблюдением своих обязательств по эмбарго и Франция никогда не продаст Азербайджану оружие, которое может быть использовано в Нагорном-Карабахе.