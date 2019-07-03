Кострома, 3 июля, 2019, 16:46 — ИА Регнум. Центральный Банк России выпустил в обращение новую памятную монету «Костромская область» — сообщается на официальном сайте организации.

Cbr.ru Монета «Костромская область»

Монета имеет номинал 10 рублей. Она состоит из диска из светлого металла и внешнего кольца из желтого металла, выполнена из никеля и латуни, без гальванических покрытий.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение герба Костромской области, на кольце по окружности имеются надписи: в верхней части — «Российская Федерация», в нижней — «Костромская область». Тираж монеты — 10 млн штук.

На сайтах для коллекционеров эти монеты продают уже по 30 рублей за штуку.

Ранее, 20 марта 2019 года в одном из сообществ социальной сети Вконтакте была выставлена на продажу еще не вышедшая в обращение монета 10 рублей «Российская федерация: Костромская область», и была куплена за 15 100 рублей.

10-рублевую монету, посвященную городу Костроме выпуска 2002 года, продают за 280 рублей. На ее реверсе изображены беседка Островского, Ипатьевский монастырь и герб города Костромы. Сверху по окружности надпись «Древние города России • Кострома».