Киев, 3 июля, 2019, 16:46 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 3 июля, эксперты обсуждают достигнутые накануне во время переговоров премьера Канады Джастина Трюдо и президента Украины Владимира Зеленского договоренности на поставку Киеву военной техники из Канады.

USMC.mil БТР LAV-25

ИА REGNUM напоминает, что Зеленский заявил на итоговом брифинге, что Украина заинтересована усилить сотрудничество с Канадой в военной сфере. Позже он уточнил, что стороны договорились о поставках бронетехники и о том, что будут развивать сотрудничество в этой сфере. В свою очередь, Трюдо заявил, что Канада добавила Украину в список стран, куда разрешено продавать оружие, — «это то решение, которое позволяет нам бороться с действиями России».

В интервью изданию «Сегодня» военный эксперт Олег Стариков заявил, что любые «военные» двухсторонние контакты со странами НАТО до того времени, когда Украина сама станет членом Альянса, выгодны Киеву, а Канада является передовой страной мира, которая вооружена лучшими образцами вооружения.

«Было бы хорошо, если бы Канада помогла нам контрснайперскими системами в дополнение к тем, которые нам дают США, а также системами разведки и, может быть, даже военными дронами. Или же попросил бы помочь средствами ПВО (самолеты или ПВО), связанными с зенитно-ракетными войсками или с радиотехническими войсками. Это большая программа, которая будет рассчитана на многие годы и будет дорогостоящей», — заявил эксперт.

А вот другой военный эксперт, Михаил Жирохов, в интервью этому же изданию хоть и заявил, что канадская бронетехника лучше бывшей советской, которую сейчас используют ВСУ, но подчеркнул, что могут возникнуть большие сложности с запчастями для этих машин и их вооружением.

«Учитывая неподготовленность украинской армии к стандартам НАТО, они вряд ли представляют большую ценность… Там установлены американские дизельные двигатели, к обслуживанию которых не подготовлена наша инфраструктура. Нужны запчасти… Кроме того, вооружение там натовского образца — 25-миллиметровые пушки, пулеметы, то есть те боеприпасы, которых на вооружении украинской армии просто нет. Откуда брать запчасти, откуда брать патроны — сложный вопрос. Эти бронетранспортеры будут дороже в обслуживании, чем наши. На них надо устанавливать либо нашу систему вооружения, либо использовать натовские», — объяснил свою позицию Жирохов.

Также эксперт напомнил, как в 2014 году Киев торжественно закупил партию британских бронетранспортеров Saxon, — «на них не было запчастей, их просто за два-три года добили».