Санкт-Петербург, 3 июля, 2019, 16:45 — ИА Регнум. День семьи, любви и верности в Санкт-Петербурге будут отмечать, говоря об исконных семейных традициях Руси, о духе русского Средневековья, во времена которого жили святые Пётр и Феврония, в память о которых установлена праздничная дата.

Житие святых Петра и Февронии в живописи Александра Простева

Напомним, День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года.

«Мы все понимаем, в чём смысл этой особой возобновленной традиции: укрепление института семьи, защита семейных ценностей и поддержка детей и семей в нашем городе и во всей стране в целом», — сказал журналистам 3 июля председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, передает корреспондент ИА REGNUM.

В Петербурге этот праздник каждый год имеет свои особенности. Режиссер праздничной программы Дня семьи, любви и верности в Петропавловской крепости, заслуженная артистка России Ирина Смолина рассказала о сценарии предстоящего мероприятия, оформлении и самых интересных его аспектах.

«Самым трогательным моментом, самым важным моментом будет чествование наших золотых и серебряных юбиляров супружеской жизни», — поделилась Ирина Смолина.

На 1 июля 2019 года в Санкт-Петербурге насчитывается 2 650 семейных пар, которые прожили вместе более 50 лет. В церемонии награждения в Петропавловской крепости 8 июля будет принимать участие только 18 пар — по одной паре из каждого района города.

Смолина также отметила, что самым эффектным эпизодом праздничной программы должно стать шествие молодоженов. В 2018 году в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 47 226 браков, а с января по апрель 2019 года число пар, зарегистрировавших свои отношения, — 8 591.

В этом году организаторы праздника хотят сделать акцент на русских традициях семьи и на том, как справлялись свадьбы на Руси. Этому будет посвящено всё: от художественного оформления до концертного наполнения праздника.

«Вам всем хорошо известен логотип: синее небо с ромашками. Это утвержденный логотип, который в течение многих лет используется для этого праздника. И мы привыкли к тому, что и сама сцена тоже оформлена голубым цветом, всё вокруг в ромашках. Но в этот раз наш профессиональный художник предложила немножко другое решение: «одежда» сцены отсылает нас в русское Средневековье, именно в те года и в то время, когда и развивалась история Петра и Февронии», — рассказала Ирина Смолина.

Деньсемьи, любви и верности приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муроме. Эту семейную пару православные христиане считают покровителями семьи и брака.