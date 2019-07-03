Москва, 3 июля, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Средняя максимальная процентная ставка по рублёвым вкладам российских банков из топ-10 в третьей декаде июня снизилась на 0,9% — до 7,27%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В первой декаде месяца данный показатель составлял 7,31%, во второй декаде — 7,36%.

Сообщается, что показатель был рассчитан на основе продуктов десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Московского кредитного банка, Альфа-банка, ФК Открытие, Промсвязьбанка и Россельхозбанка.