Москва, 3 июля, 2019, 16:31 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который устанавливает специальный правовой статус паломника и паломнической деятельности. Документ был опубликован сегодня, 3 июля, на официальном портале правовой информации.

Poklonnik.ru Новгородский кремль

В законе сказано, что паломники могут совершать и организовывать собственные паломнические поездки через религиозные организации или созданные ими организации, которые осуществляют паломническую деятельность.

При этом в законе прописано, что паломнические организации имеют исключительное право осуществлять паломническую деятельность непосредственно или же путем создания организаций. Но только основной целью деятельности таких паломнических организаций должно являться паломничество.

Устанавливается, что паломническая деятельность может осуществляться религиозными организациями безвозмездно или за вознаграждение. Для осуществления паломнической деятельности могут быть привлечены юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые в том числе могут иметь право на осуществление туроператорской деятельности.

Отныне закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» не распространяется на паломническую деятельность, осуществляемую религиозными организациями, либо же самими паломниками.