Киев, 3 июля, 2019, 16:30 — ИА Регнум. Украинский политолог Виктор Небоженко заявляет, что в рамках проходящей сейчас в стране парламентской кампании происходит снятие любых морально-политических ограничений в борьбе за победу на выборах в Раду.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы на Украине

«Цинизм, коррупция, демагогия и агрессия в избирательных округах просто зашкаливает», — прокомментировал эксперт текущую ситуацию сегодня, 3 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Специалист отметил, что среди кандидатов наблюдается обилие «слуг олигархов», регионалов-реваншистов, опытных лоббистов и латентных порохоботов среди массы будущих «слуг народа», и просто случайных людей.

«Сейчас трудно сказать, можно ли среди этой толпы кандидатов, желающих несколько лет «наслаждаться» статусом и ролью народного депутата Украины, вырастить полноценных, честных и эффективных политиков», — заявляет Небоженко.

Также эксперт констатирует, что идет деградация и обесценивание роли политических программ в ходе избирательной кампании.

По мнению Небоженко, ЦИК Украины, а также местные и центральные суды, полиция будут играть непропорционально большую политическую и скандальную роль в судьбе этих выборов, соответственно и в уровне легитимности результатов.

ИА REGNUM напоминает, что последние скандалы в рамках предвыборной кампании на Украине связаны с регистрацией на выборы главы администрации Януковича Андрея Клюева и блоггера Анатолия Шария по решению судов. При этом в судах заявили, что последнее слово за Центральной избирательной комиссией, которая могла отказать в регистрации, несмотря на вердикты.