Ярославль, 3 июля, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Сувениры из Ярославской области стали победителями этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в Центральном федеральном округе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в штаб-квартире Союза городов Золотого кольца.

Сувениры «Ростовского кремля»

Итоги конкурса подвели 2 июля в Твери. Первое место в номинации «Этнографический сувенир» занял Ярославский музей-заповедник с подвеской и серьгами на тему «Слово о полку Игореве» работы ярославского ювелира Юлии Колесниковой. В номинации «Сувенир-игрушка» победила книжка-раскраска «В гостях у Маши», изданная тем же музеем.

Музей «Ростовский кремль» занял первое место в номинации «Сувенир музея» за серию сувениров из серии «Финифть с сюжетными композициями «Авангард в собрании музея «Ростовский кремль».

В той же номинации в категории «эконом-класс» победил авиационно-технический комплекс «Левцово» (Ярославль) за набор открыток «Блеск серебряных крыльев поманил нас когда-то…»

Победители окружного этапа будут бороться за звание лучшего туристического сувенира России.