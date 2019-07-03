Москва, 3 июля, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил новый обзор лучших практик регионального управления, в который вошли инициативы властей субъектов федерации за неделю с 24 по 30 июня 2019 года. В пятёрку лучших, по мнению экспертов института, практик вошли портал «Безопасная среда» (Башкирия), выдача «кардиопакетов» в Алтайском крае, проектный офис «Уютный Ямал» (Ямало-Ненецкий автономный округ), кадровый конкурс «Губернаторский резерв» (Астраханская область) и московский проект «Мой социальный центр». Полный дайджест практик опубликован на сайте ЭИСИ.

Mos.ru «Мой социальный центр»: новый проект представили на III Форуме социальных инноваций

Портал «Безопасная среда», возглавивший список, стартовал в Башкирии по инициативе врио главы республики Радия Хабирова. Специальный Интернет-портал теперь позволяет жителям республики сообщить о проблемах в ЖКХ, на транспорте, на воде, в сфере пожарной безопасности и т.д. Заявка направляется непосредственно конечному исполнителю, а ответственные лица обязаны предоставлять отчёт о рассмотрении жалоб.

«Это важно, поскольку ни одна городская служба не способна отслеживать абсолютно все опасные ситуации, — отмечает один из экспертов ЭИСИ, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Фёдорова. — Иногда сигнал с мест от граждан — это то, что спасает жизни. Проект обладает измеримыми и понятными критериями эффективности и проверки результативности». А политолог Михаил Карягин напоминает, что Хабиров в последнее время запустил сразу несколько интересных онлайн-сервисов в Башкирии, например — мобильное приложение по ямочному ремонту дорог. «Подобные сервисы не только повышают качество принимаемых решений и уровень контроля за их исполнением, но также включает простых граждан в политические, социальные и иные вопросы», — считает политолог.

Отмеченная ЭИСИ практика Алтайского края — это алгоритм обеспечения лекарствами больных с кардиологическими заболеваниями. При выписке из кардиобольниц они теперь имеют право на получение месячного пакета льготных медикаментов. Таким правом уже воспользовались 2 115 пациентов края. «Важно отметить и формирование цепочки преемственности назначений: рецепт выдается при выписке, что помогает выстроить цепочку от врача клиники к врачу поликлиники», — комментирует политконсультант Алёна Август.

Проектный офис «Уютный Ямал», создание которого инициировал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, направлен на реализацию предложений жителей по развитию городской среды. Направленные в офис проекты проходят отбираются путём голосования на портале «Живём на Севере», победившая идея реализуется за счёт бюджетных средств.

По мнению политолога Сергея Старовойтова, новые главы регионов «абсолютно правильно действуют, когда выражают готовность не только слышать жителей, но и услышать их». «Вовлеченность жителей в процесс принятия подобных решений способствует повышению гражданской активности. Кроме того, благодаря такому формату повышается легитимность принимаемых решений», — добавляет Михаил Карягин.

Новый врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин объявил о старте конкурса управленческих кадров «Губернаторский резерв» — аналога всероссийского проекта «Лидеры России». «Это не просто мода, это настоятельная необходимость в открытом поиске квалифицированных и мотивированных профессионалов, — считает Алёна Август. — Для недавно назначенного врио это еще и возможность заранее подбирать лучшие кадры в свою команду, используя ресурс стратегического мышления профессионалов уже сейчас».

По мнению руководителя лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна, инициатива Бабушкина «актуальна тем, что обновление и призыв новых кадров в региональные администрации — процесс постоянный».

Московский проект «Мой социальный центр», замыкающий Топ-5 региональных практик прошлой недели, представляет собой публичное пространство для горожан старшего поколения, где они могут играть в бильярд, настольный футбол, PlayStation и т.д. «Инициатива в русле политики 80+ значима для городских агломераций, в которых много жителей старшего возраста, — считает Пётр Кирьян. — Для них актуально формирование разнообразных инструментов обучения и творческого досуга, адаптации к новым технологиям. Инициатива не требует заметных затрат для бюджета, скорее перераспределения средств внутри социальных статей бюджета».

Кроме того, эксперты ЭИСИ отметили следующие практики регионального управления: сертификаты для оплаты детских кружков в Московской области, введение компенсации для беременных в Амурской области, белгородский проект «Зеленый миллиард», приморский региональный интернет-портал о спорте, Единое хранилище документов в Ненецком автономном округе и т.д.