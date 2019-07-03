Чебоксары, 3 июля, 2019, 16:04 — ИА Регнум. В Чувашии за год на 4% выросло число лиц, впервые обратившихся за медпомощью в связи с алкоголизмом. Всего под наблюдением врачей находятся более 17,3 тыс. человек, из них более 65% — горожане. Об этом говорится в докладе минздрава республики по итогам 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Данные минздрава Чувашии

По данным министерства, в 2018 году под наблюдением наркологической службы находился 17 371 человек, что составило 1419,9 случая на 100 тыс. человек населения. Из них 34,9% составили сельские жители (6068 человек), 65,1% — городские (11 303 человека). Соотношение мужчин и женщин — 3,4:1.

Число пациентов, впервые обратившихся за медицинской помощью по поводу алкоголизма, в сравнении с 2017 годом увеличилось на 4% и в 2018 году достигло 70,2 случая на 100 тыс. человек населения.

«Это связано с обеспечением доступности помощи для лиц, имеющих проблемы с потреблением алкоголя, созданием системы единого профилактического и реабилитационного пространства, направленной на раннее выявление, лечение и динамическое медико-социальное сопровождение таких пациентов», — заявляют в минздраве Чувашии.

В 2018 году наибольшие показатели заболеваемости алкоголизмом зарегистрированы в Шумерле (Шумерлинский район) и Красночетайском районе (239,9 и 196,2 случая на 100 тыс. человек населения соответственно). Также высокий уровень заболеваемости — в Козловском районе (123), Ядринском районе (119,8), Марпосадском районе (114,6) и Красноармейском районе (107,4).

Самые низкие показатели зарегистрированной заболеваемости зафиксированы в Шемуршинском, Вурнарском и Порецком районах — 16,5; 22,3 и 24,8 случаев на 100 тыс. человек населения соответственно.

Число впервые выявленных лиц, злоупотребляющих алкоголем, по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 21,4% и составило 38,1 случая на 100 тыс. человек населения (2017 г. — 48,5).

Уровень первичной заболеваемости алкогольными психозами в Чувашии в 2018 году составил девять случаев на 100 тыс. человек населения (в 2017 году — 8,9 случая на 100 тыс. человек населения). В минздраве поясняют, что данный показатель остается «значительно ниже» среднероссийского и приволжского уровней (13,3 и 16,4 случая на 100 тыс. человек населения), что «свидетельствует о достаточно высоком уровне проводимых мероприятий по превенции пациентов».