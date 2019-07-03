Сеул, 3 июля, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи планирует продолжить работать над проектами по содействию трудоустройству пожилых и малоимущих людей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Пожилая женщина

По данным источников, правительство страны планирует создать 800 тыс. рабочих мест для пожилых и малоимущих людей к 2022 году.

Известно, что в этом году для пожилых людей будет создано 30 тыс. рабочих мест в государственной сфере, 200 тыс. мест в социальной сфере. Кроме того, правительство страны будет способствовать созданию рабочих мест в частном секторе.

В 2020 году правительство страны планирует осуществлять поддержку людям с низким заработком (менее 25 млн вон в год, ~$21 тыс.).

Кроме того, со второй половины 2019 года в Южной Корее подоходный налог не будет взиматься с отпускных. Также правительство страны намерено пересмотреть ряд законов и постановлений касательно страховых выплат.